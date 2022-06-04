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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 4/ 6 /2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 4/ 6 /2022، العديد من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، والتى جاءت أبرزها حديث إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر عن مواجهة غينيا وإصابة أحمد فتوح.

مرتضي منصور يرحب برباعى سيدات طائرة الأهلى المنضمات للزمالك

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك مقطع فيديو للمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك يرحب برباعى فريق سيدات الطائرة واللاتى تعاقد معهن الزمالك عقب انتهاء عقودهن مع الأهلي وهن: فريدة العسقلاني ومريم متولي ودانا شوقي ومايا ممدوح.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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