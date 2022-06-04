شكرا لقرائتكم خبر عن كيتا: محمد صلاح صديقى ولكن أنا أتواجد هنا للفوز وليس للنزهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نابى كيتا، نجم نادى ليفربول الإنجليزى ومنتخب غينيا، أن مواجهة مصر ليست سهلة، وأنه وزملاءه يسعون إلى تحقيق الفوز، في المواجهة التي ستجمع المنتخبين غدا الأحد على استاد القاهرة الدولى.

وقال نابى كيتا، في المؤتمر الصحفى للمباراة: "مواجهة مصر كبيرة ونسعى لتحقيق الفوز، ومحمد صلاح صديقى، ولكن أنا أتواجد هنا للفوز وليس للفسحة والنزهة".

ويواجه منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، منتخبى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.