استبعاد شريف إكرامى وتواجد رمضان صبحى فى قائمة بيراميدز لودية اتحاد جدة

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، القائمة التى تسافر إلى مدينة جدة استعدادا لخوض مباراة الاتحاد السعودي الودية والمحدد لها السابعة والنصف بتوقيت السعودية مساء الاثنين المقبل، والسادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتأتي المباراة الودية فى إطار استعدادات بيراميدز لاستئناف مباريات الدوري الممتاز بعد التوقف الدولي الحالي، بجانب استكمال بطولتي كأس مصر، والبداية أمام إيسترن كومباني يوم 22 يونيو الجاري في الدوري.

وضمت القائمة 23 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر

خط الهجوم: محمد الجباس - فخر الدين بن يوسف

وخرج من القائمة الحارس شريف إكرامى، كما تواجد رمضان صبحى الذى غاب عن المشاركة فى مواجهات بيراميدز الأخيرة بالدورى.

وتغادر بعثة بيراميدز ظهر الأحد في طريقها إلى مدينة جدة، على أن تخوض المباراة الودية يوم الاثنين بملعب نادي الاتحاد السعودي، فيما تعود البعثة إلى القاهرة مساء الأربعاء المقبل.