شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه منتخب دمياط غداً استعداداً لعودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مباراة ودية غدًا، الأحد، ضد منتخب دمياط على ملعبه بالإسماعيلية. يأتى ذلك فى إطار سلسلة مبارياته التجريبية خلال التوقف الدولي الحالي استعدادًا لمنافسات الدوري العام وكأس رابطة الأندية المحترفة.

ويسعي الجهاز الفني للدراويش، بقيادة حمزة الجمل، فى تجهيز الفريق خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى الاطمئنان على العائدين من الإصابة إلى جانب تجريب مجموعة من الخطط الفنية والوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للجمل التكتيكية المقرر تنفيذها فى اللقاءات المقبلة.

واتفق مسئولو الإسماعيلى مع نظرائهم فى نادى الداخلية على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين الأربعاء المقبل فى إطار استعدادات الفريقين للمنافسات المقبلة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

فى سياق آخر، استعجل مسئولو النادى الاسماعيلى اتحاد الكرة للرد على الخطاب الذى أرسلوه للاستفسار عن مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والتى بلغ الدراويش الدور نصف النهائى فيها، للاستقرار عن جدول المباريات الودية وفترة الإعداد التى يخوضها الفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية.