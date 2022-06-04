شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُعلن تمديد عقد محمد محمود لـ 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، تمديد عقد محمد محمود، لاعب الفريق الأول ‏لكرة القدم لمدة 4 مواسم، بخلاف الموسم المقبل، والمتبقي من عقده الحالى لتصبح مدة تعاقد ‏اللاعب مع الأهلي 5 سنوات قادمة.‏

جاء توقيع محمد محمود على بياض برغبة وطلب شخصي منه؛ تقديرًا لموقف النادي معه والذى ‏سانده طوال فترة إصابته التى استمرت ما يقرب من عامين كاملين، وشعر محمد محمود أن ‏مساندة النادى له تستحق أن يبادر بالتقدير وتمديد عقده دون أي شروط مالية على الإطلاق، ‏وهو ما حدث بالفعل، حيث رفض اللاعب الحديث مع مدير التعاقدات في أي جوانب مالية، ‏تاركًا التقدير المالي لإدارة النادي التي ترى أن موقف اللاعب يستحق التحية والإشادة. ‏



تجديد عقد محمد محمود (1)



تجديد عقد محمد محمود (2)

واستعان مسئولو النادي الأهلي بمحامٍ برتغالي من أجل تقديم ملفات ومستندات للمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بهدف إلغاء أو تخفيف حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر بتغريم الأهلي ما يقرب من 320 ألف دولار لصالح نادى هيدرسفيلد الإنجليزي تتعلق بمكافآت النادي من فوز الأهلي ببطولتي أفريقيا والدورى خلال فترة إعارة رمضان صبحي للأهلي من النادي الإنجليزي. وقال مصدر فى الأهلي إن مسئولى القلعة الحمراء أرسلوا بالفعل كافة المستندات والأوراق والعقود التى من شأنها إلغاء أو تخفيف العقوبة.

وشهدت الساعات الماضية قراراً من غرفة المنازعات فى الاتحاد الدولي بتغريم الأهلي مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني لصالح هيدرسفيلد، وكلّف مجلس إدارة الأهلي الشئون القانونية للنادى، بالتنسيق مع محامٍ برتغالي تمت الاستعانة به مؤخراً، بتقديم استئناف ضد هذا الحكم الذي لا يُعد نهائياً، ومن حق النادي الاستئناف على القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال 21 يوماً من صدوره، وهو ما حدث حيث قدم النادي استئنافا خلال الساعات الماضية لأن الحكم يتضمن بعض المخالفات حسب وصف مسئولى النادي.

ويتضمن القرار دفع الأهلي 150 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5% فائدة سنوية اعتباراً من 19 أكتوبر 2020 حتى تاريخ السداد الفعلي ودفع 150 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى فائدة 5% سنوياً اعتباراً من 28 ديسمبر 2020 حتى تاريخ السريان، كما يستوجب على الأهلي دفع التكاليف النهائية للإجراءات البالغة 20 ألف دولار، وحال عدم تسديد الأهلي الغرامة إذا أصبح الحكم نهائياً قد يتم منع النادي من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حتى يتم دفع المبلغ المستحق، ويصل الحد الأقصى للحظر إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية، ولعب رمضان صبحي للأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف بين يناير 2019 وأغسطس 2020 على فترتين قبل أن ينتقل إلى بيراميدز قادما من هدرسفيلد الإنجليزي عقب انتهاء الإعارة في صيف 2020.