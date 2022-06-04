شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح حازم إمام تعليمات خاصة فى الزمالك استعدادًا للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعض التعليمات لحازم إمام على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم، السبت، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص فيريرا على منح إمام بعض التعليمات بخصوص الرقابة والضغط على المنافس والارتداد السريع فى حال فقدان الكرة، بجانب شرح بعض المواقف المراد تنفيذها خلال المران.

كما خاض لاعبو الفريق فقرة تدريبية خاصة، على هامش المران الجماعي، وشهدت الفقرة مجموعة من التدريبات الفنية للاعبي الفريق، ركز خلال الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على دقة التمرير السريع بجانب التحرك بدون كرة.

كما حرص فيريرا على شرح مجموعة من النقاط الفنية للاعبي الزمالك قبل تنفيذها، على أرض الملعب.