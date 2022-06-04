شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة سريعة مع لاعبى الزمالك.. وأيمن حفنى يؤدى تدريبات تأهيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين المدير الفني للفريق واللاعبين حول برنامج الفريق خلال التدريبات الجماعية اليوم، بجانب شرح بعض الملاحظات الخاصة بطريقة اللعب.

وواصل أيمن حفني صانع ألعاب الفريق برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، حيث خاض حفني مجموعة من التدريبات التأهيلية بالكرة وبدونها تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، وذلك لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها الثامنة مساء الاثنين 13 يونيو الجارى، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2022 باستاد القاهرة الدولى، وهى المباراة التى يخوضها الفارس الأبيض بدون اللاعبين الدوليين.

ويدرس فيريرا الدفع بعض لاعبي فريق الشباب فى مباراة الداخلية، ويرغب مدرب الزمالك فى استغلال مباريات الكأس فى أدوارها الأولى لتجهيز اللاعبين الشباب تحسباً للاستعانة بهم فى مباريات الدورى، نظراً لضغط المباريات الفترة المقبلة، وكذلك مشاركة الفريق فى مسابقتي كأس مصر الموسم الماضي والموسم الحالي بجانب الدورى فى وقت واحد.