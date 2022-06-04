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الامارات | كوناتيه لأول مرة بقميص فرنسا.. وبديلا لفاران المصاب

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب مدافع فرنسا ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رافايل فاران عن المباريات الثلاث المقبلة لمنتخب بلاده في دوري الامم الاوروبية في كرة القدم، لاصابته خلال مواجهة الدنمارك أمس، وسيحل بدلا منه مدافع ابراهيما كوناتيه كما اعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حيث تم استدعاؤه للمرة الأولى.

واصدر الاتحاد الفرنسي بيانا بما يتعلق باصابة فاران جاء فيه "خضع مدافع مانشستر يونايتد لفحوص اثبتت عدم اهليته لخوض المباريات الثلاث الاخيرة هذا الموسم". واشار البيان الى ان كوناتيه سيكون "متواجدا في سبليت (كرواتيا) خلال التدريبات عشية المباراة" المقررة ضد كرواتيا مساء الاثنين.

وعانى فاران من اصابات عدة الموسم الفائت في صفوف مانشستر يونايتد ابرزها عندما غاب لفترة شهرين تقريبا خلال اكتوبر ونوفمبر الماضيين.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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