الامارات | البولندية شفيونتيك بطلة لـ"تنس رولان غاروس"

شكرا لقرائتكم خبر عن البولندية شفيونتيك بطلة لـ"تنس رولان غاروس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، لقبها الثاني في بطولة رولان غاروس الفرنسية الكبرى في كرة المضرب، بفوزها الساحق اليوم على الأميركية اليافعة كوكو غوف 6-1 و6-3 في ساعة و8 دقائق.

ورفعت شفيونتيك (21 عاماً)، المتوجة في رولان غاروس عام 2020، رصيدها إلى 35 فوزاً متتالياً معادلة رقم الأميركية فينوس وليامس الأفضل في الألفية الثالثة ومحرزة لقبها التاسع في مسيرتها الشابة والسادس توالياً هذه السنة بعد الدوحة، إنديان ويلز، ميامي، شتوتغارت وروما.

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