الامارات | رسمياً.. بيكيه وشاكيرا يعلنان الانفصال

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. بيكيه وشاكيرا يعلنان الانفصال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت المغنية الكولومبية شاكيرا ومدافع نادي برشلونة لاعب كرة القدم جيرار بيكيه في بيان اليوم أنهما سينفصلان. وجاء في البيان الذي أصدراه عبر وكالة العلاقات العامة التي تتولى شؤونهما "يؤسفنا تأكيد أننا سنفترق. من أجل مصلحة طفلينا، اللذين يمثلان أهم أولوياتنا، نطلب منكم احترام خصوصيتهما".

كانت شاكيرا (45 عاما) وبيكيه (35 عاما) معا منذ عام 2011 ولديهما طفلان. والتقيا قبل وقت قصير من بطولة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، عندما ظهر بيكيه في فيديو أغنية شاكيرا "واكا واكا (ذيس تايم فور أفريكا)" التي كانت الأغنية الرسمية للبطولة.

وتحدثت وسائل إعلام أوروبية عن تورط بيكيه في علاقة مع سيدة أخرى، الأمر الذي وتر العلاقة بينه وبين زوجته، لتصل الأمور إلى الطلاق. وتواجه شاكيرا محاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي في إسبانيا، بعد أن خسرت استئنافا في 26 مايو أيار. ويتهمها المدعون بعدم دفع ضرائب على الدخل الذي حصلت عليه بين عامي 2012 و2014 تصل إلى 14.5 مليون يورو (15.54 مليون دولار). وقال فريقها القانوني في بيان إنه سيواصل الدفاع عنها في القضية بحجج قانونية قوية.

وجاء في البيان أن "سلوك شاكيرا في الأمور الضريبية لا تشوبه شائبة دائما في جميع الدول التي كان عليها دفع ضرائب لها، وقد واتبعت بإخلاص ووثقت في توصيات أفضل المتخصصين والمستشارين".

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