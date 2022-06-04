الامارات | راشد بن حمدان يتوج "حشيم 199" بطلا لـ"القفال 31"

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حمدان يتوج "حشيم 199" بطلا لـ"القفال 31" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، طاقم السفينة حشيم 199 لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة حسن المرزوقي بطلا للنسخة رقم 31 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدما، والذي أقيم برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم.

وقام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بتسليم طاقم حشيم 199 المجسم الذهبي ومفتاح السيارة، كما سلم طاقم القارب أطلس 12 لمالكه النوخذة أحمد راشد السويدي المجسم الفضي لصحاب المركز الثاني، ومفتاح سيارة، بينما نال طاقم السفينة الوصف 87 لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة محمد المري المجسم البرونزي وسيارة فاخرة.

وقدم رئيس نادي النصر مجسما تراثيا إلى صاحب المركز الرابع "زلزال 25" لمالكه الشيخ زايد بن حمدان، وبقيادة النوخذة محمد المرزوقي، ومجسما تراثيا إلى صاحب المركز الخامس "هداد"، لمالكها احمد الرميثي وبقيادة النوخذة علي ثاني غانم الرميثي.

وجرت مراسم تتويج الأبطال في واجهة (دبي هاربور)، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وسيف السويدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وراشد ثاني العايل المهيري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الرياضية، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي، وحسن حبيب نائب مدير قنوات دبي الرياضية.

أبطال النسخة 31:

1- حشيم 199- النوخذة حسن المرزوقي.

2- اطلس 12- النوخذة أحمد راشد السويدي.

3- الوصف 87- النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش.

4- زلزال 25- النوخذة محمد عبدالله المرزوقي.

5- هداد 116- النوخذة علي ثاني غانم الرميثي.

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