تسريبات محمد صلاح تشعل الغضب داخل إدارة ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

فجرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إمكانية انتقال محمد صلاح نجم ليفربول إلى مانشستر سيتي، عقب نهاية عقده مع الريدز.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، لديه اهتمام بالحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الصيف المقبل، وبدأ المفاوضات معه من أجل ضمه، مشيرة إلى أن الفرعون، بات جاهزًا للانضمام إلى منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز وأنه على وشك الرحيل عن آنفيلد.

وبحسب تقرير لموقع "ذا أتلتيك" الأمريكي، فإن صلاح سيكون منفتحا على اللعب لأحد كبار الدوري الإنجليزي،- أي مانشستر سيتي-، حال غادر ليفربول، حيث لا يريد مغادرة بريطانيا لظروف مختلفة منها أسرية.

هذا التسريب الأخير، جعل إدارة ليفربول تشعر بغضب شديد ضد النجم المصري، بحسب تقرير لموقع "أنفيلد ووتش" المهتم بأخبار النادي الإنجليزي.

ويرى النادي أنه لا يوجد لاعب أكبر منه، وأن الكثير من مشجعي ليفربول سيتفقون حول هذا المبدأ، خاصة وأن الجماهير لم تبدي غضبا كبير على رغبة السنغالي ساديو ماني في الرحيل هذا الصيف صوب بايرن ميونخ.

يقول تقرير "أنفيلد ووتش": "تسريب رغبة صلاح في الاستمرار بالبريميرليج، حال رحيله عن ليفربول، تكتيك واضح من اللاعب ووكيله المؤثر رامي عباس، لإعلام مالكي ليفربول بأن الخيارات المتاحة له تتجاوز ريال مدريد أو برشلونة".

ومع ذلك، لا يتوقع التقرير استجابة ملاك ليفربول لطلبات صلاح المالية، ما يجعل الباب مفتوحا أمام رحيل النجم المصري عقب نهاية عقده في صيف 2023.

وكان صلاح قد أكد في تصريحات سابقة أنه سيكون متواجدا مع ليفربول الموسم المقبل، أي أنه إذا لم يتوصل لاتفاق مع الريدز حول التجديد، فسيترك الفريق بعد نهاية عقده في صيف 2023.