شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية طلعت مصطفى..أكاديمية ليفربول تكرم اللاعبين والمدربين احتفالًا بانتهاء الموسم الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي مدينتي الرياضي احتفالاً كبيراً بنهاية الموسم الرياضي 2021-2022، والذي أقامته أكاديمية ليفربول ، ومجموعة طلعت مصطفى – الشريك الرسمي للأكاديمية في مصر – لتكريم لاعبيها بعد النجاحات والإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها على مدار الموسم الماضي . وضمت قائمة اللاعبين المكرمين أكثر من ألف لاعب ، كما تم تكريم مدربي الأكاديمية الذين نجحوا خلال الموسم الرياضي المنتهي في قيادة فرق الأكاديمية لتحقيق نتائج إيجابية ، وسط تواجد المئات من أسر اللاعبين الذين التقطوا الصور لأبنائهم عقب التكريم.

وتمتلك أكاديمية ليفربول الدولية في مصر 3 فروع داخل مدن مجموعة طلعت مصطفى ، في نادى مدينتي الرياضي ونادى الرحاب الرياضي ونادى الربوة. وتمتلك الأكاديمية قصص نجاح وانجازات في تدريب الفتيات وتأهيلهم لممارسة كرة القدم بصورة احترافية ، حيث تمكنت لاعبتان من الأكاديمية من الاحتراف في انجلترا ، كما نجحت لاعبات في الأكاديمية في الحصول على منح دراسية في الولايات المتحدة. وحسب الخطط التوسعية لأكاديمية ليفربول الدولية في مصر ، من المقرر افتتاح فرع جديد للأكاديمية في الإسماعيلية خلال شهر يونيو . وتهدف أكاديمية ليفربول إلى تحسين مهارات لاعبي كرة القدم وتطوير قدراتهم الفنية والتكتيكية والبدنية من خلال جلسات التدريب الخاصة بمختلف الأعمار ، ولذلك ستقوم الأكاديمية بالبدء في طرح برنامج الأكاديمية الالكتروني خلال موسم 2022/2023 والذي يركز على التقنيات الفردية (برنامج مصمم خصيصًا لكل فرد) .

من جانبه قال ديفيد ريدلير ، رئيس أكاديمية ليفربول مصر ، أن عدد اللاعبين الذين انضموا للأكاديمية بلغوا حوالي 1200 لاعبًا يشرف على تدريبهم 50 مدربًا تلقوا تدريبات نظرية وعلمية لتطبيق نفس برامج ليفربول للاعبي الأكاديمية، والذين تحسن مستواهم بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية . وتتيح أكاديمية ليفربول فرص للاحتكاك الخارجي للاعبين من خلال المعسكرات والبطولات الدولية في إنجلترا وأوروبا، بالإضافة إلى الزيارات الدورية إلى نادي ليفربول لكرة القدم في إنجلترا. وأشاد ريدلير، بمجموعة طلعت مصطفى ، نظرًا لما توفره من بنية تحتية رياضية على مستوى عالمي يسهم في تطوير اللاعبين .

يُشار إلى أن ديفيد ريدلر " David Redler " هو المدير الفني ورئيس أكاديمية ليفربول الدولية في مصر، وحاصل على رخصة التدريب المعتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " UEFA A License " . ويعمل ريدلر حالياً في الأكاديمية جنبًا إلى جنب مع المدربين المحليين في مصر وفق تطبيق برنامج التدريب الإحترافي "Education of Grass root of LFC Coaching " .



أكاديمية ليفربول تكرم اللاعبين والمدربين (1)



أكاديمية ليفربول تكرم اللاعبين والمدربين (2)



أكاديمية ليفربول تكرم اللاعبين والمدربين (3)



أكاديمية ليفربول تكرم اللاعبين والمدربين (4)



أكاديمية ليفربول تكرم اللاعبين والمدربين (5)