شكرا لقرائتكم خبر عن 13 معلومة لا تفوتك عن حصاد مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار عن فعاليات مجموعة بحرى والإسكندرية مساء الخميس الماضى، بعد انتهاء الجولة الثلاثين من منافسات القسم الثانى، والتي تصدر ترتيبها نادى حرس الحدود بعد منافسة قوية من ناديى دكرنس والأولمبى.

وجاءت نتائج الجولة كالتالى:

المجد 1/0 الصيد

الرجاء 0/ 7 سبورتنج

المصرى بالسلوم 0/0 حرس الحدود

دكرنس 3 /1 كفر الشيخ

الزرقا 3 /5 أبوقير للأسمدة

بايونيرز 1 /1 المنصورة

الأولمبى 1/ 0 دمنهور

البلدية 2 /0 الحمام

ونستعرض في التقرير التالى 13 معلومة عن حصاد مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى..

عدد المباريات: 240 مباراة

الفوز: 156 مباراة "100 داخل الأرض – 56 خارج الأرض"

التعادل: 84 مباراة "35 سلبيا – 49 إيجابيا"

عدد الأهداف: 541 هدفا

الهداف: حسام باولو برصيد 17 هدفا

الفريق المتأهل: حرس الحدود

الأندية الهابطة: دمنهور، الزرقا، صيد المحلة، الرجاء المطروحى

الأكثر فوزا: حرس الحدود برصيد 16 انتصارا

الأقل فوزا: صيد المحلة بـ3 انتصارات

الأكثر تعادلا: دكرنس والحمام بـ14 مباراة

الأقل تعادلا: الرجاء المطروحى بـ5 مواجهات

الأكثر هزيمة: الرجاء بـ25 لقاء

الأقل هزيمة: حرس الحدود ودكرنس بمباراتين