شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضا نجم طائرة الزمالك يجدد تعاقده 4 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد محمد رضا لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك تعاقده مع النادي لمدة 4 أعوام مقبلة، وذلك خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

ويعد رضا من أبرز لاعبي الطائرة، وجاء تجديد تعاقده في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور للحفاظ على القوام الأساسي للفريق الذي توج ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر في الموسم المنقضي.

وكان مسئولو الزمالك استقروا على تعيين شريف الشمرلى المحاضر الدولى للكرة الطائرة والمدير الفنى للفراعنة السابق لقيادة فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك فى الموسم الجديد خلفا للمدير الفنى المؤقت للفريق أشرف رشاد.

ودخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات جادة مع الشمرلى منذ أكثر من شهر من أجل استقرار أوضاع الفريق للحفاظ على إنجازات حصد الدورى والكأس هذا الموسم.

و لم يشارك نادى الزمالك فى بطولة أفريقيا المحدد لها شهر مايو، بسبب لائحة الاتحاد الأفريقى الخاصة باللاعبين.

وحرمت اللائحة فريق الزمالك من الثلاثى "رضا هيكل والمحترفين يوسفانى هيرنانديز وجواوا رفائيل"، خاصة أنه لم يمر على لعبهم مع الفريق 3 أشهر.