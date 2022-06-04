شكرا لقرائتكم خبر عن الجمباز الإيقاعى يحصد ثلاث ميداليات فى بطولة البحر المتوسط للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب للجمباز الإيقاعي نتائج مميزة خلال مشاركته في بطولة البحر المتوسط للناشئين في الجمباز الفني رجال والجمباز الإيقاعي والتي تستضيفها تركيا، حاليا فى مدينة ميرسين وحتى 5 يونيو الجاري.

وحصدت لاعبات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي ثلاث ميداليات متنوعة فى أول مشاركة دولية، جاء كالاتي:

فازت اللاعبة عاليا أسامة بالمدالية الفضية على أداه طوق وبالمادالية البرونزيهة على أداه الشريط، كما فازت اللاعبه عبير رمضان بالميدالية البرونزيه على أداه الكرة.

وتضم بعثة بعثة المنتخب الإيقاعي المدربة ميار رجب والحكمه سارة غنيم واللاعبات، عاليا اسامة ولامار البحيري وعبير مدحت، وتنافس فى بطولة الجمباز الإيقاعي عدد 11 دولة وهي ( مصر وفرنسا وسان مارينو إسبانيا واليونان والبرتغال وإيطاليا والجزائر وقبرص ومونتنيجرو وتركيا ).

ومن جانبه هنأ الدكتور إيهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي اللاعبات على الاداء المميز خلال البطولة والفوز بثلاث ميداليات متنوعة فى اول مشاركة لمنتخب الجمباز الايقاعي

بينما يتنافس في الجمباز الفني رجال التي تقام التصفيات النهائية لها مساء اليوم عدد 9 دول وهي مصر وتركيا وايطاليا والجزائر واسبانيا وفرنسا والاردن

والبرتغال والمغرب.

وتضم بعثة المنتخب الفني رجال

كابتن جمال مطر المدير الفني وكابتن شريف جودت مدربا والحكم كابتن مصطفى عمر، واللاعبين مصطفى وليد ويحيى زكريا وعبدالرحمن رضا، وتترأس البعثة هبه البوريني عضو مجلس إدارة اتحاد الجمباز.

تاتي البطولة فى إطار التجهيزات الفنية من اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب امين استعداد للبطولة الافريقية للناشئين التي تستضيفها مصر يوليو المقبل

ووضع اتخاد الجمباز خطة اعداد شاملة لجميعمنتخبات الناشئين فى كل أفرع اللعبة من اجل اكتساب الخبرات للمشاركة فى البطولات القارية والدولية.