7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، السبت، الموافق 4/ 6/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرزها، مؤتمر صحفى لـ إيهاب جلال للحديث عن مواجهة منتخب مصر أمام غينيا، الزمالك يسعى لإنهاء كافة مديونياته قبل 30 يونيو لتفادى العقوبات.

مؤتمر صحفى لـ إيهاب جلال للحديث عن مواجهة منتخب مصر أمام غينيا

يعقد إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، مؤتمرًا صحفيًا اليوم، السبت، قبل خوض التدريب الختامى للفراعنة للحديث عن مواجهة مصر وغينيا، والمقرر إقامتها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها فى كوت ديفوار. ويتحدث إيهاب جلال عن العديد من الأمور الفنية المتعلقة بمواجهة غينيا وإثيوبيا.

تغيير موعد تدريب منتخب غينيا قبل مواجهة مصر بناء على طلبهم

طلب المنتخب الغينى تغيير موعد تدريبه قبل مواجهة منتخب مصر، فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد، فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".

الزمالك يسعى لإنهاء كافة مديونياته قبل 30 يونيو لتفادى العقوبات

يسعى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لإنهاء كافة المديونيات المتعلقة بفريق الكرة الأول، والتى تسببت فى توقيع عقوبة على النادى بإيقاف قيده لفترتين فى الموسم الحالى.

الزمالك يبدأ تجهيز شيكابالا لمواجهة الداخلية فى الكأس

بدأ الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك مرحلة تجهيز الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها الثامنة مساء الاثنين 13 يونيو الجارى، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2022 باستاد القاهرة الدولى، وهى المباراة التى يخوضها الفارس الأبيض بدون اللاعبين الدوليين.

الأهلي يستعين بـ"فتوى برتغالية" للتظلم ضد غرامة رمضان صبحي بالمحكمة الرياضية

استعان مسئولو النادي الأهلي بمحامٍ برتغالي من أجل تقديم ملفات ومستندات للمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بهدف إلغاء أو تخفيف حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر بتغريم الأهلي ما يقرب من 320 ألف دولار لصالح نادى هيدرسفيلد الإنجليزي تتعلق بمكافآت النادي من فوز الأهلي ببطولتي أفريقيا والدورى خلال فترة إعارة رمضان صبحي للأهلي من النادي الإنجليزي. وقال مصدر فى الأهلي إن مسئولى القلعة الحمراء أرسلوا بالفعل كافة المستندات والأوراق والعقود التى من شأنها إلغاء أو تخفيف العقوبة.

وادي دجلة يعلن تفعيل فيوتشر لبند شراء محمد رضا بوبو

أعلن ماجد سامي مالك نادى وادي دجلة، عن تفعيل فيوتشر لبند شراء محمد رضا بوبو لاعب دجلة المعار إلى فيوتشر في بداية الموسم الجاري، والذي أعير لفيوتشر مع بند بأحقية الشراء مقابل دفع 18 مليون جنية.

تغير سعر الدولار يفجر أزمة بين الإسماعيلى وفيرناندو على طريقة كارميلو