شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيم الهجوم أبرز أولويات بيراميدز فى ملف الصفقات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولى نادى بيراميدز لتحديد احتياجات الفريق الكروى الأول، من أجل الوقوف على الصفقات التى سيتم ابرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد.

ويأتى ملف تدعيم هجوم بيراميدز ضمن أبرز أولويات الصفقات فى الميركاتو الصيفى المقبل، خاصة وإن الفريق السماوى يعانى من غياب المهاجم السوبر الذى يستطيع ترجمة السيطرة والاستحواذ لأهداف.

ويرغب بيراميدز فى تدعيم هجوم الفريق بمهاجم أجنبى سوبر، لاسيما وإن المسئولين استقروا على فتح باب الرحيل أمام محمود وادى فى حالة تلقيه عرضًا مناسبًا.

ولم يقدم محمود وادى المستوى المطلوب منه منذ انضمامه لصفوف الفريق السماوي، وهو ما دفع مسئولي بيراميدز لفتح باب الرحيل أمام اللاعب ومناقشة أي عرض يقدم لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وفي الوقت ذاته، تناقش إداراة نادي بيراميدز مع اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني أسباب العقم التهديفي الذي يعاني منه بيراميدز في الفترة الأخيرة، وفقدان عدد من النقاط بتعادلين وخسارة من الاتحاد السكندرى، كادت أن تضع بيراميدز علي رأس جدول ترتيب فرق الدوري، حيث ترغب الإدارة في معرفة الأسباب التي أدت لتلك النتائج وهل سيحتاج المدرب لتدعيم فى خط الهجوم من عدمه.