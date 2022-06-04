شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه إنبى وفيوتشر ودياً فى معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو الاتحاد السكندرى مع نظرائهم فى أنديه إنبى وفيوتشر على إقامة مباراتين وديتين، حيث يلتقى زعيم الثغر مع إنبي الأربعاء، بينما يواجهة فيوتشر الجمعة، فى إطار الاستعدادت لعودة مسابقة الدورى الممتاز.

ويستعد الاتحاد لمواجهة مصر المقاصة فى التاسعة والنصف مساء السبت 18 يونيو الجارى باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقه الدورى.

ويسعى الجهاز الإدارى لفريق الاتحاد السكندري للاتفاق على تنظيم مباراة ودية ثالثة للفريق بخلاف مباراتى إنبى وفيوتشر، على أن تقام الاثنين المقبل بناءً على طلب الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس.

ويتطلع الجهاز الفنى لزعيم الثغر لإقامة وديات قوية خلال معسكر القاهرة للوقوف على مدى الاستفادة الفنية والبدنية للاعبين والتجهيز لعودة المباريات، حيث غادر الفريق عقب التدريب الصباحى اليوم، السبت، الإسكندرية للدخول فى المعسكر لمده 8 أيام على أن ينتهى يوم السبت المقبل.

ويغيب عن معسكر الاتحاد السكندري، مدافع الفريق عبد الله نصيب والذى انضم لمنتخب الأردن كما حصل الثنائى الأفريقى سعيدو سمبورى ومهاجم الفريق وهدافه موبولولو على أجازة للسفر إلى بلادهما.