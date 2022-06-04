شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من عقد قران أحمد ياسر ريان.. والعروس: تزوجت من أعز أصدقائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت علياء الزنوكى عن سعادتها الكبيرة بعد عقد قرانها على أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي المعار إلى فريق ألتاي سبور التركي، مشيرة إلى فرحتها بالزواج من أعز أصدقائها.

ونشرت علياء صورا جديدة من حفل عقد القران، الذى أقيم أمس الجمعة، عبر حسابها على إنستجرام، وصحبتها بتعليق: "تزوجت للتو من أعز أصدقائي".



أحمد وعلياء

واحتفل أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي والمعار إلى ألتاي سبور التركي، بعقد قرانه على علياء الزنوكى، وسط أجواء عائلية بحضور أسرة العروسين فقط.





من ناحية أخرى، طالبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بعودة أحمد ياسر ريان لصفوف الفريق الأحمر في الصيف المقبل، وعدم تجديد إعارته أو بيعه في الانتقالات المقبلة، بعد انتهاء إعارته إلى نادي ألتاي سبور التركي بنهاية الصيف الحالي.

وترغب لجنة التخطيط في تدعيم خط هجوم الأهلي، والذي عانى من تراجع أداء كل المهاجمين في الموسم الحالي سواء محمد شريف أو بيرسي تاو أو حسام حسن أو صلاح محسن، لاسيما وأن الأخير غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وترى لجنة التخطيط بالأهلي أن أحمد ريان لم يحصل على فرصة حقيقية مع الأهلي، وترغب في منحه الفرصة الكافية من أجل تقييمه بشكل جيد.



























