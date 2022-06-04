شكرا لقرائتكم خبر عن 100 فرد يحضرون نهائى كأس مصر للكرة النسائية بين دجلة والمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد نادى الترسانة اليوم، السبت، المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للكرة النسائية التى تجمع وادى دجلة مع المعادى فى الخامسة مساءً، حيث يتم تنظيم اللقاء تحت أشراف اللواء أحمد فوزي مدير إدارة أمن الملاعب باتحاد الكرة.

وتم الموافقة على حضور 100 فرد من أسر اللاعبات المباراة حيث تم تقسيمها الى 50 فرد لفريق وادى دجلة و 50 فرد لفريق المعادى بالإضافة الى 25 فرد لاعضاء مجلس إدارة الفريقين .

ومن ناحية أخرى حيث تمكن فريق وادى دجلة للكرة النسائية بقيادة وائل السيد من تحقيق بطولة الدورى المصرى الممتاز موسم 2021-2022 للمرة الـ13 في تاريخة قبل انتهاء البطولة بجولة واحدة.

وجاء تتويج فريق وادى دجلة للكرة النسائية ببطولة الدورى المصرى الممتاز للمرة الثانية على التوالي عقب تعادل مركز شباب الأميرية والجونة، مما يعني خطف دجلة درع الدوري المصري للكرة النسائية مبتعدًا عن الوصيف الجونة برصيد 4 نقاط، وتتبقى لكلا الفريقين مباراة من عمر البطولة.

وكان الفريق الدجلاوي قد حصد الدوري الممتاز الموسم الماضي، مما جعله يشارك في النسخة الأولى من دوري أبطال افريقيا للسيدات، للمرة الأولى في تاريخ النادي وتقديم أداء مميز خلالها.

ويعد هذا الموسم هو الثاني للمدير الفني بالفريق وائل السيد، ونجح في خلال هذين العامين في حصد بطولتي دوري، بالإضافة إلى المشاركة الأفريقية والصعود لنهائي كأس.