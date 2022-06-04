شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولي والثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، والمقرر لهما يومي 5 و 9 يونيو المقبل، قبل مواجهة كوريا الجنوبية ودياً في مدينة سول ، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: متى تقام مباراة مصر وغينيا؟

ج: يستعد منتخب مصر لخوض مباراة غينيا المقرر لها التاسعة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023”، وهي المباراة الأولى للمدرب الوطني إيهاب جلال عقب توليه المسئولية خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

س: ماهى مجموعة الفراعنة فى التصفيات؟

ج: يلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

س: كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا؟

ج: حدد ايهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر السابعة مساء اليوم، السبت، موعداً لمران الفراعنة الأخير باستاد القاهرة قبل مواجهة الغد، بينما يتدرب منتخب غينيا فى التاسعة مساءً على نفس الملعب، ويسبق المران الأخير لكل فريق مؤتمر صحفى للمديرين الفنيين.

س: هل وصل منتخب غينيا للقاهرة؟

ج: نعم وصل منتخب غينيا مساء أمس الجمعة، القاهرة أستعدادا لمواجهة منتخب مصر فى افتتاح مباريات الفراعنة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة 2023 والمقرر إقامتها بكوت إيفوار، وتواجد أحد مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم فى استقبال بعثة منتخب غينيا للانتقال معهم إلى فندق الإقامة.

س: ماهى أسعار تذاكر مباراة مصر وغينيا؟

ج:حدد اتحاد الكرة أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيها ، ويسمح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة مصر وغينيا.

س: هل سيلحق محمد الشناوى بمباراة مصر وغينيا بعد اصابته بفيروس كورونا

ج: تعرض الشناوي لإصابة بفيروس كورونا في معسكر المنتخب وتم عزله في غرفة بمفرده في فندق الإقامة ، ومن المقرر أن يتحدد موقف الشناوي من المشاركة في مباراة غينيا خلال الساعات المقبلة وأن كانت الدلائل تُشير فعلاً إلى صعوبة مشاركته لو لم تتحوّل العينة إلى سلبية ويُشارك في مران اليوم.