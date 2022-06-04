شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات التبادلية سلاح الأهلى فى الميركاتو الصيفى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادى الأهلى خطة إعادة ترتيب البيت الأحمر بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا والتفريط فى زعامة القارة، التى ظل يعتليها لمدة 18 شهراً على التوالى، ويولى مسئولو القلعة الحمراء اهتماماً خاصاً بملف الصفقات الصيفية المنتظر عقدها فى الميركاتو المقبل، حيث تم الاتفاق على إعادة هيكلة الفريق بالاستغناء عن العناصر غير الفعالة فى صفوف الفريق والتعاقد مع صفقات قوية تعيد رونق المارد الأحمر من جديد.

وتبدو الصفقات التبادلية أهم أسلحة الأهلى لتدشين ميركاتو صيفى قوى يسفر عن تدعيم المارد الأحمر بكل اللاعبين المطلوب التعاقد معهم، حيث يمتلك الأهلى كتيبة مميزة من اللاعبين المعارين بلغت 21 لاعباً بجانب اللاعبين المنتظر الاستغناء عنهم من قائمة الفريق الأول وهى الورقة الرابحة التى سوف يستغلها مسئولو الأهلى لإتمام ملف الصفقات الصيفية بنجاح كبير فى ظل تمسك الاندية بلاعبيها ورفضهم التفريط فيهم خوفاً من التأثر الفنى بجانب المبالغ المالية الباهظة المطلوبة من بعض الاندية للتفريط فى نجومهم .

ويفكر مسئولو الأهلى فى استغلال الثنائى صلاح محسن وأحمد ياسر ريان لإقناع مسئولى فاركو بالاستغناء عن خدمات الحارس محمد صبحى، كما يناور مسئولو الأهلى بمحمود كهربا لإقناع فيوتشر بالتخلى عن جهود أحمد عاطف، فيما يستغل مسئولو القلعة الحمراء المهاجم حسام حسن للحصول على خدمات جون إيبوكا من إنبى.

مجلس الأهلى استقر على تكليف شركة الكرة بإعداد ميزانية لصفقات الصيف، مع منح أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات الضوء الأخضر لحسم الصفقات الصيفية المنتظر الاتفاق عليها، مع تسويق النجوم المنتظر الاستغناء عن جهودهم، سواء على سبيل البيع أو الإعارة، بجانب تقييم الجهاز الفنى بالكامل وإعداد تصور لخطة المرحلة المقبلة سواء باستمرار الجهاز الحالى أو تغييره والتعاقد مع جهاز جديد يحقق طموحات عشاق الفانلة الحمراء.

وفرط فريق الأهلي في لقب دوري أبطال أفريقيا الذى حققه الموسمين الأخيرين، بعد الهزيمة من الوداد المغربي بثنائية دون رد فى اللقاء الذى أقيم على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.