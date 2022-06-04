شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم عودة حمدى النقاز لتدعيم الجبهة اليمنى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم عودة الدولى التونسى حمدى النقاز الظهير أيمن لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن هناك عقداً بين إدارة القلعة البيضاء واللاعب منذ بداية الموسم الجارى، بالتعاقد لمدة موسمين، إلا أن إيقاف القيد منع اللاعب من العودة.

ويعد حمدى النقاز الأقرب للعودة لصفوف الزمالك فى الموسم الجديد، خاصة أن اللاعب مرتبط بعقد مع النادى الأبيض، كما أنه لا ينضم لأى فريق فى الوقت الحالى، ما يزيد من فرص عودته.

ورغم أن هناك تحفظاً من بعض مسئولى الزمالك على عودة النقاز، خاصة بعد موقف هروبه من النادى الفترة السابقة، إلا أن هناك من يؤيد عودته لتدعيم الجبهة اليمنى.

واستقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك على رحيل التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد تراجع مستواه مؤخرا ورغبة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق في التعاقد مع ظهير أيمن مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاءت رغبة إدارة الكرة في تسويق المثلوثي متوافقة مع رغبة البرتغالي فيريرا، خاصة أن عقد اللاعب مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وفي حالة عدم تسويقه في الصيف القادم فإنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم المقبل مجانا، ومن الأفضل تسويقه في الصيف وتحقيق استفادة مادية للنادي.