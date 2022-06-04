موعد مباراة مصر وغينيا غدا في تصفيات أمم إفريقيا.. والقناة الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه المتتخب الوطني، نظيره الغيني، في التاسعة مساء غد الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣ بكوت ديفوار.

وتعد مباراة مصر وغينيا هي الأولي لإيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الذي تولي المهمة مؤخراً خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

قائمة منتخب مصر لمباراة غينيا

وضمت قائمة منتخب مصر ٢٨ لاعباً هم : محمد الشناوي محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد، و محمود حمدي الونش وأحمد حجازي ومحمود علاء وعمر كمال عبدالواحد وعمر جابر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وكريم حافظ ، و محمد النني وإمام عاشور وإبراهيم عادل ومهند لاشين ومحمود تريزيجية واحمد السيد زيزو ومحمد ابراهيم وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ، و محمد صلاح وعمر مرموش واحمد عاطف ومصطفى محمد.

النشكيل المتوقع للفراعنة:

ومن المتوقع أن يعلن إيهاب جلال، تشكيل منتخب مصر كالاتي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عمر كمال، ومحمد عبدالمنعم، ومحمود الونش، وأيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني، وحمدي فتحي، وأحمد السيد زيزو.

وخط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه.

القناة الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية بعد حصولها على حقوق اللقاء.