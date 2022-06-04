شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم غينيا فى القيمة التسويقية قبل مواجهة تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مرتقبة تجمع بين مصر وغينيا فى الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 فى ساحل العاج، والمقرر لها التاسعة مساء الأحد.

ووضعت القرعة منتخب مصر فى المجموعة الرابعة من البطولة، برفقة مالاوي، إثيوبيا، بالإضافة إلى غينيا.

وستكون مباراة غينيا هي الأولى للجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة إيهاب جلال، والذي يطمح لتقديم أوراق اعتماده للجمهور، والخروج بنقاط المباراة كاملة، بالإضافة إلى تقديم مستوى يرض الجمهور المصري.

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 159.15 مليون يور، فيما تساوى القيمة التسويقية لمنتخب غينيا 96.43 مليون يورو.

وضم إيهاب جلال 27 لاعبا في القائمة النهائية لمواجهتي غينيا وإثيوبيا وجاءت القائمة المختارة كالأتي: محمد الشناوي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد عبد المنعم - محمد مجدي أفشة - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - محمد النني -مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد “زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف و مصطفي محمد وكريم حافظ.