شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه المصرى بالسلوم فى كأس مصر بدون 14 لاعباً.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره المصرى بالسلوم فى دور الـ 32 لبطولة كأس مصر بدون 14 لاعباً، هم محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة الموجودين مع منتخب مصر، وكذلك الثلاثى الأجنبى بيرسى تاو مع منتخب جنوب أفريقيا وأليو ديانج مع منتخب مالى وعلى معلول مع منتخب تونس، فيما يغيب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى للإصابة.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد 12 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

ويخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ 32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر بدون الدوليين، حيث سيواجه الزمالك نظيره الداخلية بدون لاعبيه الدوليين أيضا.