شكرا لقرائتكم خبر عن نجل طارق العشرى ينضم للجهاز الفنى لطلائع الجيش رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم أحمد طارق العشرى، نجل طارق العشرى المدير الفنى لطلائع الجيش، للجهاز الفنى لفريق الطلائع فى منصب المدرب بدلاً من أحمد عبد العزيز الذى رحل لتدريب فريق سيراميكا.

وقرر الجهاز الفني لنادى طلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى، رفع الحمل التدريبي بإقامة التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستكمال مشوار الفريق ببطولة الدوري بعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية.

وتتوقف مسابقة الدوري المحلي لما يزيد عن أسبوعين ضمن الأجندة الدولية، والتي يتخللها مبارتان للمنتخب الوطني فى التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الجديدة.

ويتطلع جهاز الطلائع لرفع الجانب البدني للاعبين، وهو ما يسهم فى تنفيذ الجوانب الخططية بشكل أفضل، وينعكس على تطور النتائج والخروج من عنق الزجاجة.

واستقر الجهاز الفني لنادى طلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى، على دخول الفريق معسكرا مغلقا لمدة خمسة أيام لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب الأجندة الدولية.

ويتوجه الطلائع للإسكندرية الأحد 5 يونيو على أن يعود للقاهرة الخميس 9 يونيو لخوض سلسلة من المباريات الودية متدرجة المستوى.