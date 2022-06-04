شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. حسن قداح لاعب اليد: هوايتى البادل وبحب محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو حسن وليد قداح لاعب كرة اليد بالزمالك.



حسن وليد قداح

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

البادل تنس.



بتدخل المطبخ؟ بتدخل المطبخ؟ لا مليش فى المطبخ.

إيه الأكلة التى تفضلها ؟ السوشي.

حسن وليد قداح

من نجمك المفضل؟ محمد صلاح.

من مطربك المفضل؟ ويجز.

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟ مهندس.



حسن وليد قداح

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟ محمد هنيدى.