شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير موعد تدريب منتخب غينيا قبل مواجهة مصر بناء على طلبهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب المنتخب الغينى تغيير موعد تدريبه قبل مواجهة منتخب مصر، فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد، فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".
وتقرر أن يخوض المنتخب الغينى تدريبه المفتوح من الساعة 7:00 مساءً حتى 7:15 في الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، على أن يعقد مؤتمر غينيا الصحفى فى موعده 8:30 باستاد القاهرة.
وضمت القائمة التى أعلنها إيهاب جلال كلا من: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.