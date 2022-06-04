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تغيير موعد تدريب منتخب غينيا قبل مواجهة مصر بناء على طلبهم

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القاهرة - سامية سيد - طلب المنتخب الغينى تغيير موعد تدريبه قبل مواجهة منتخب مصر، فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد، فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".

 

وتقرر أن يخوض المنتخب الغينى تدريبه المفتوح من الساعة 7:00 مساءً حتى 7:15 في الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، على أن يعقد مؤتمر غينيا الصحفى فى موعده 8:30 باستاد القاهرة.

 

من ناحية أخرى، أجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين جديدتين للحارس الدولى محمد الشناوي، وجاءت نتائجهما إيجابية أيضا، ليتم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال بحالة اللاعب، ولم يشارك الشناوي فى التدريبات.

وضمت القائمة التى أعلنها إيهاب جلال كلا من: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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