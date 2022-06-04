شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير موعد تدريب منتخب غينيا قبل مواجهة مصر بناء على طلبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب المنتخب الغينى تغيير موعد تدريبه قبل مواجهة منتخب مصر، فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد، فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".

وتقرر أن يخوض المنتخب الغينى تدريبه المفتوح من الساعة 7:00 مساءً حتى 7:15 في الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، على أن يعقد مؤتمر غينيا الصحفى فى موعده 8:30 باستاد القاهرة.