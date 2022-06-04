الامارات | تمهيدا لبيعه.. بايرن ميونيخ يحدد سعر ليفاندوفسكي

شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدا لبيعه.. بايرن ميونيخ يحدد سعر ليفاندوفسكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى نادي برشلونة أنباء مشجعة بشأن إمكانية تعاقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع هداف بايرن ميونخ، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن الفريق البافاري بدأ بالتساهل في عملية رحيل المهاجم البولندي، بعد أسبوع من تصريحات مسؤولي النادي التي أكدوا من خلالها أن ليفاندوفسكي سيكمل عقده حتى صيف عام 2023.

ولم يعد البايرن يستبعد إمكانية رحيل ليفاندوفسكي، وبالتالي حدد سعر بيعه هذا الصيف عند 40 مليون يورو.

وحتى الآن، لم يتلق برشلونة ردا بشأن العرض الذي تقدم به منذ أسبوعين لضم ليفاندوفسكي مقابل 32 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو متغيرات.

ويعتبر ليفاندوفسكي البالغ عمره 33 عاما، أولوية لإدارة برشلونة هذا الصيف، التي تسعى لتعزيز صفوف فريقها بمهاجم هداف من الصف الأول.

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