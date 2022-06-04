الامارات | ​طاقم الإمارات المونديالي يُشارك في دورة الاتحاد الدولي لحكام كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن ​طاقم الإمارات المونديالي يُشارك في دورة الاتحاد الدولي لحكام كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُشارك طاقم الحكام الوطني الدولي المكون من، محمد عبدالله حسن "حكم ساحة"، ومحمد أحمد الحمادي "مساعد أول"، وحسن المهري "مساعد ثان" في دورة الاتحاد الدولي لكرة القدم للحكام المكلفين بإدارة مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان إن برنامج الدورة التي تٌقام في الفترة من 12 إلى 14 يونيو الحالي بمشاركة 36 حكمًا و69 حكمًا مساعدًا و24 حكم فيديو، يتضمن مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية على الحالات التحكيمية وحالات الفيديو ، وتقنية حكم الفيديو المساعد ( VAR ) بالاستعانة بلاعبين محليين، وخوض تمارين بدنية وفنية واختبارات للياقة البدنية.

يذكر أن الحكمين الدوليين محمد عبدالله حسن، ومحمد أحمد الحمادي سبق لهما المشاركة في سيمنار "الفيفا" للحكام المرشحين لإدارة مباريات المونديال، والذي أقيم في الفترة من الأول إلى الخامس من نوفمبر 2021.

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