الامارات | ملاك ليفربول غاضبون من محمد صلاح.. "تكتيك عباس ومانشستر سيتي"!

شكرا لقرائتكم خبر عن ملاك ليفربول غاضبون من محمد صلاح.. "تكتيك عباس ومانشستر سيتي"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يثير النجم المصري محمد صلاح غضب ملاك نادي ليفربول الإنجليزي بعد مبالغته في مطالبه المالية خلال المفاوضات المتعلقة بتجديد عقد "الفرعون" مع "الريدز"، الذي ينتهي في يونيو 2023، بحسب شبكة "أنفيلد ووتش" البريطانية.

ويطالب صلاح إدارة إدارة ليفربول براتب أسبوعي قدره 400 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يرفضه النادي في الوقت الحالي حفاظاً على سلم الرواتب في الفريق.

وقالت الشبكة أن ليفربول يشعر بالانزعاج بسبب تكتيك واضح وصريح من محمد صلاح ووكيله رامي عباس للضغط على الإدارة للموافقة على شروطه المادية.

وفي ظل تمسك ليفربول بموقفه من عدم زيادة المقابل المادي لصلاح لأكثر من 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، تطوف على السطح أنباء حول إمكانية انتقال اللاعب المصري إلى المنافس الأبرز في الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي "حامل اللقب" في الموسمين الماضيين، وهو ما يزيد من شدة غضب ملاك ليفربول من فترة المفاوضات مع صلاح ووكيل أعماله.

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