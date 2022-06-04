بعد علاقة استمرت 12 عاماً.. جيرارد بيكيه وشاكيرا يعلنان انفصالهما رسمياً

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النجم الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، وزوجته الكولومبية المغنية شاكيرا، انفصالهما رسمياً اليوم السبت في بيان مشترك.

وقال جيرارد وشاكيرا في البيان: ”نأسف للتأكيد على أننا ننفصل، من أجل أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب احترام الخصوصية. شكرًا لتفهمكم“.

وكان بيكيه وشاكيرا قد التقيا قبل وقت قصير من بطولة كأس العالم 2010 التي أقيمت في جنوب أفريقيا، ثم بدأت الخطوبة وأنجبا ميلان (9 سنوات) وساشا (6 سنوات).

وقبل أيام، تزايدت الشائعات حول انفصال الزوجين، قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي اليوم السبت بعد علاقة دامت 12 عاماً.

وأكد الصحفيان إيميليو بيريز دو روزاس، ولورا فا من موقع ”El Periódico“، أن جيرارد بيكيه خان فعلًا شاكيرا، "لكنهما نفيا بشكل قاطع أن يكون خانها مع والدة زميله الشاب في الفريق جافي".

وأكد الصحفيان أنهما راقبا بيكيه، وتلقيا الكثير من المعلومات حول علاقات مزعومة مع فتيات شوهد معهن حين كان يتردد على النوادي الليلة برفقة زميله في الفريق ريكي بويج، لكن الكثير من القصص والشائعات غير صحيحة كقصة علاقته مع والدة جافي.

وأكد الصحفيان أنهما سيكشفان عن صور واسم الفتاة التي ارتبط بها بيكيه بعلاقة الأربعاء القادم، وأكدا أنها تبلغ من العمر 22 سنة، وتعمل كنادلة ومضيفة، وأن اللاعب كان يقطن في شقته وحيدًا والتي قد تكون مكانًا للقائه معها.

كما تحدث الصحفيان عن تلقيهما اتصالات عديدة من وسائل إعلام إسبانية ودولية لمعرفة تفاصيل خيانة بيكيه لصديقته شاكيرا، وفوجئا بكمية كبيرة من الشائعات والقصص غير الصحيحة التي نشرت في الموضوع والبعيدة عن الحقيقة ووجها انتقادات لعدة وسائل إعلام تهتم بأخبار النجوم والمشاهير.

وفي السياق ذاته، أفاد الموقع بأن شاكيرا تعرضت لأزمة عصبية وشوهدت في سيارة إسعاف، حيث كان بيكيه معها وأيضًا أقاربها، وكانت مجهدة ومتوترة وتبكي وحاول الطاقم الطبي تهدئتها، وسألوها إن كانت بحاجة لمساعدة نفسية فأجابت: ”نعم، خذني إلى عيادة في برشلونة“.

كما قام بيكيه بعناقها لتهدئتها، وتلقت الأمر بشكل عادي قبل أن يذهب للعيادة، وتم استقبالها لأنها وضعت طفليها في نفس العيادة.

وبحسب تقارير إعلامية فقد يكون سبب الأزمة العصبية لشاكيرا نقاش بينها وبين بيكيه حول اكتشافها قصة الخيانة.