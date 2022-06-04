بعد مؤامرة ساديو ماني.. صحيفة بريطانية: محمد صلاح قد ينتقل إلى مانشستر سيتي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي متخوفة من رحيل النجم المصري محمد صلاح وهداف "الريدز" إلى صفوف مانشستر سيتي بطل النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن صلاح "منفتح للغاية" على الرحيل عن نادي ليفربول والبقاء في الدوري الإنجليزي، من خلال الانتقال إلى صفوف أحد الفرق الكبرى بالبطولة مثل مانشستر سيتي، إذا لم يتم التوصل لاتفاق من أجل تجديد تعاقده مع الريدز.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح (29 عاماً) بنهاية الموسم المقبل 2022/2023، وفشلت المحادثات المطولة مع إدارة ليفربول بشأن تمديد تعاقده ومن ثم لم يتم التوصل في النهاية إلى النتائج المرجوة من كلا الطرفين سواء من جانب النجم المصري، أو إدارة الريدز، وقد أدى هذا إلى تهديد مستقبل محمد صلاح بالبقاء في النادي الإنجليزي الكبير.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "The Athletic" البريطاني، أن "الفرعون المصري" لن يتردد في الانضمام إلى صفوف نادي كبير ببطولة الدوري الإنجليزي يحقق له جميع مطالبه وشروطه حال فشل مفاوضات تجديد تعاقده مع الريدز.

ولفت الموقع إلى أن مانشستر سيتي لديه بالتأكيد القوة المالية اللازمة للتعاقد مع محمد صلاح، بالإضافة إلى تشيلسي ومانشستر يونايتد، لكن الانتقال إلى الشياطين الحمر، الغريم اللدود لليفربول، يبدو غير مرجح لصلاح في ضوء العداوات الكبيرة بين ليفربول ومانشستر يونايتد.

رحيل ماني

وفي وقت سابق، ألمح النجم السنغالي ساديو ماني إلى أنه سيغادر صفوف نادي ليفربول بعد نهاية الموسم المنقضي.

وخلال مؤتمر صحفي خاص بمباراة منتخب السنغال، طرح على ماني رغبة "جمهور بلاده" في الرحيل عن ليفربول الإنجليزي والانتقال لناد آخر.

وقال ماني: "مثل الجميع أنا استخدم مواقع التواصل الاجتماعي وأراقب تعليقات الجماهير. 60 إلى 70 بالمئة من السنغاليين يريدون رحيلي عن ليفربول".

وتابع النجم السنغالي: "سأفعل ما يريدون (الرحيل عن ليفربول). سنرى قريبا. لا تستعجلوا سنراقب كل شيء معا".

وأفادت تقارير صحفية بأن بايرن ميونيخ الألماني يعتزم التعاقد مع ماني "بأسرع وقت ممكن"، حيث تواصلت إدارة الفريق بالفعل مع اللاعب السنغالي.

وأشارت التقارير إلى أن بايرن ميونيخ مستعد لمنح ماني 20 مليون يورو سنويا، أي قرابة 3 أضعاف راتبه الحالي مع ليفربول، والذي يصل إلى 7.2 مليون يورو سنويا.

ويشار إلى أن ليفربول خرج في الموسم المنقضي بحصد بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة لصالح مانشستر سيتي، كما خسر لقب دوري أبطال أوروبا لصالح ريال مدريد الإسباني.