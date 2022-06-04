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هل يستحق أجانب الأهلى ارتداء القميص الأحمر بعد موجة الانتقادات الأخيرة؟

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القاهرة - سامية سيد - منذ أن فرط الأهلي فى لقب دوري أبطال أفريقيا الذى حققه في الموسمين الأخيرين، بعد الهزيمة من الوداد المغربي بثنائية دون رد فى اللقاء الذى أقيم مساء الاثنين على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، والاتهامات تلاحق لاعبيه الأجانب بتراجع المستوى الفنى والبدنى، وسط مطالبات بضرورة اتخاذ قرارات عاجلة برحيلهم عن القلعة الحمراء للتخلص منهم والتعاقد مع آخرين يستطيعون إعادة الأهلى لزعامة قارة أفريقيا، لذا توجهنا للغة الأرقام لتقديم كشف حساب واقعى عن مردود اللاعبين الاجانب فى القلعة الحمراء..

على معلول 

"ملك الحلول" لقب أطلقته جماهير النادى الأهلى على النجم التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق، نظراً لتمتعه بالموهبة الكروية الكبيرة، التى نقلت الجبهة اليسرى فى الأهلى إلى مكان آخر لتكون أهم وأخطر أسلحة الفريق الأحمر الهجومية، بل إن غيابه بات من أكثر العوامل المؤثرة سلباً على هجوم الفريق الأحمر الذى يبدو بلا حول ولا قوة فى غياب موزع الهدايا وصاحب العرضيات الخطيرة.

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وإجمالا شارك على معلول مع الأهلى فى 196 مباراة بإجمالى 17187دقيقة لعب، سجل خلالها 35 هدفا وصنع 56 وتلقى 17 إنذارا، وتوج مع المارد الأحمر بأربع بطولات للدوري وببطولتين لدوري الأبطال الأفريقى ولقبين للسوبر الأفريقى ولقب للسوبر المحلى ولقبين لكأس مصر، بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

أليو ديانج 

يرتبط النجم المالى بعلاقة قوية مع مشجعى الرداء الأحمر بفضل أدائه المتميز وإخلاصه الكبير للفانلة الحمراء، ولعب ديانج 121 مباراة بقميص الأهلي في كل البطولات بإجمالى 8564 دقيقة لعب وسجل أربعة أهداف وصنع ثمانية أخرى، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدوري الأبطال الأفريقى ولقبين للسوبر الأفريقى ولقب للسوبر المحلى ولقب للدوري ومثله لكأس مصر بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين، وتبلغ قيمته التسويقية 3.5 مليون يورو.

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بيرسى تاو 

ووصل رصيد المهاجم الجنوب أفريقي بيرسى تاو مع الأهلي منذ انضمامه الصيف الماضي إلى 8 أهداف سجلها حتى الآن خلال 26 مباراة، بجميع المسابقات، فيما صنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

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ويلعب تاو 27 عامًا فى مركزى المهاجم وصانع الألعاب وسبق له اللعب في صفوف ماميلودي صن داونز تحت قيادة بيتسو موسيماني فى الفترة من 2013 إلى 2018.

ميكيسونى 
ويعانى الموزمبيقى لويس ميكيسونى، لاعب النادى الاهلى، من إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.

 

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وشارك ميكيسونى فى 18 مباراة مع الأهلي بكل البطولات، بإجمالي 712 دقيقة لعب، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا آخر وتلقى إنذارين.

 

وتعاقد الأهلي مع ميكيسوني فى الميركاتو الصيفي الماضي قادما من سيمبا التنزاني مقابل 900 ألف دولار، بخلاف راتب اللاعب الذى يصل إلى 450 ألف دولار.

 

بدر بانون 

ابتعد بدر بانون عن المشاركة مع الأهلى منذ إصابته بفيروس خلال تواجده مع منتخب المغرب فى أمم أفريقيا، ليعانى من توابع إصابته بالفيروس، حيث يخضع اللاعب فى الفترة الأخيرة لفحوصات طبية على القلب والرئتين للاطمئنان عليه بشكل كامل قبل عودته إلى الملاعب.

 

الأسد المغربى تم تنصيبه ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس فى قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل العقل الكروى الذى يتمتع به فى قطع الكرات وتمريرها لبداية الهجمات، وكذلك دوره الهجومى المميز خاصة فى التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.

 

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وشارك بدر بانون فى 50 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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