شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح ملفات 21 لاعباً بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
ويمتلك الأهلي عدداً كبيراً من اللاعبين المُعارين لأندية داخلية وخارجية، نرصدها فى سياق السطور التالية:
1_محمود عبد المنعم كهربا _ هاتاي سبور التركي.
2_السنغالي بادجي _اميان الفرنسي
3_الكونغولي والتر بواليا _السيلية القطري
4_أحمد ياسر ريان _التاي ازمير التركي
5_مصطفى فوزي _زيزكوف التشيكي
6_أحمد بيسو _ زيزكوف التشيكي
7_محمد حسام ميدو _زيزكوف التشيكي
8_محمد مغربي _تيبليتسه التشيكي
9_محمد ياسر _تيبليتسه التشيكي
10_أحمد رمضان "بيكهام" _سموحة
11_محمد شكري _سموحة
12_فهد جمعة “مهاجم” سموحة
13_سعد سمير _فيوتشر
14_كريم نيدفيد _فيوتشر
15_مصطفى البدري _فيوتشر
16_العربي بدر _فيوتشر
17_فارس طارق _فيوتشر
18_وليد مصطفى _غزل المحلة
19_عبد الرحمن ماندو _فيوتشر
20_شادي رضوان _البنك الاهلي
21_أحمد السيد _غزل المحلة.