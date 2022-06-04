شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح ملفات 21 لاعباً بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام المقبلة، مصير اللاعبين المُعارين من النادي لأندية محلية وخارجية، بعدما تعالت الأصوات المُطالبة داخل القلعة الحمراء بعودة بعض المُعارين لتدعيم الفريق فى ظل تراجع مستوى أكثر من لاعب بالفريق، وهو ما كان سبباً فى خسارة الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي مؤخراً.

ويمتلك الأهلي عدداً كبيراً من اللاعبين المُعارين لأندية داخلية وخارجية، نرصدها فى سياق السطور التالية:

1_محمود عبد المنعم كهربا _ هاتاي سبور التركي.

2_السنغالي بادجي _اميان الفرنسي

3_الكونغولي والتر بواليا _السيلية القطري

4_أحمد ياسر ريان _التاي ازمير التركي

5_مصطفى فوزي _زيزكوف التشيكي

6_أحمد بيسو _ زيزكوف التشيكي

7_محمد حسام ميدو _زيزكوف التشيكي

8_محمد مغربي _تيبليتسه التشيكي

9_محمد ياسر _تيبليتسه التشيكي

10_أحمد رمضان "بيكهام" _سموحة

11_محمد شكري _سموحة

12_فهد جمعة “مهاجم” سموحة

13_سعد سمير _فيوتشر

14_كريم نيدفيد _فيوتشر

15_مصطفى البدري _فيوتشر

16_العربي بدر _فيوتشر

17_فارس طارق _فيوتشر

18_وليد مصطفى _غزل المحلة

19_عبد الرحمن ماندو _فيوتشر

20_شادي رضوان _البنك الاهلي

21_أحمد السيد _غزل المحلة.