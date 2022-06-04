شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة منتظرة بين مسئولى الزمالك ودجلة لحسم صفقة "غالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو الزمالك جلسة، خلال الأيام القليلة المقبلة، مع نظرائهم بنادى وادى دجلة للتفاوض حول ضم اللاعب محمود غالى لاعب وسط فريق الغزلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط محمود غالى بعقد سارٍ مع وادى دجلة لمدة موسمين مقبلين، ومن المنتظر أن يعقد مسئولو القلعة البيضاء جلسة مع اللاعب والمسئولين فى دجلة لتحديد كافة تفاصيل التعاقد قبل اتمامها بشكل رسمى.

من جهته أبدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، ترحيبه بضم محمود غالى لصفوف الفريق الأبيض، خاصة فى ظل كبر سن طارق حامد واقترابه من الرحيل فى نهاية الموسم.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية، فى الرابعة والنصف عصر الاثنين المقبل، أمام فريق المصرية للاتصالات على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لاستغلال المباراة الودية فى تجهيز جميع اللاعبين للمباراة المقبلة فى كأس مصر، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى البدلاء والناشئين الذين تم تصعيدهم مؤخرا لتدريبات الفريق الأول فى ظل غياب اللاعبين الدوليين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجارى ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.