شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لإنهاء كافة مديونياته قبل 30 يونيو لتفادى العقوبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسعى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لإنهاء كافة المديونيات المتعلقة بفريق الكرة الأول، والتى تسببت فى توقيع عقوبة على النادى بإيقاف قيده لفترتين فى الموسم الحالى.
وأكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن خزينة النادى أصبحت منتعشة بالملايين، وأنه سيسعى جاهدًا الفترة الحالية لحل كافة الأزمات، وتسديد المديونيات عن طريق الوصول لحل مع أصحابها لجدولتها.
ويسعى الزمالك لسداد قيمة الغرامة المستحقة للفريق البرتغالي قبل حلول 30 يونيو، كونها المهلة الأخيرة للزمالك لسداد تلك الغرامة، والتى تم على إثرها إيقاف قيد الفريق الأبيض فترتين خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى أزمة توقيع حسام أشرف لأحد الأكاديميات بالكاميرون قبل أن يوقع على عقده مع الزمالك.
ولا صوت يعلو داخل نادى الزمالك في الوقت الحالي فوق صوت حل أزمة رفع عقوبة إيقاف القيد والتي كانت فى فترة الانتقالات الصيفية بداية الموسم الجاري، والانتقالات الشتوية في يناير الماضي، ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى التوصل لاتفاق مع النادي البرتغالى من أجل جدولة تلك الغرامة حتى يتم رفع عقوبة إيقاف القيد.