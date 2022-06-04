شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو منسى يهنئ أبطال بطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عمرو منسي، مؤسس بطولة الجونة الدولية البلاتينية للاسكواش واللاعب السابق، التهنئة لبطلي المنافسات مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة.

وقال منسي بطل العالم الأسبق - فى تصريحات له اليوم السبت، إنه سعيد لظهور وجوه جديدة لهذه النسخة العاشرة كعادة البطولة فى خلق مواهب وأسماء ستكون لها شأن كبير على مستوى العالم، موضحا أن المنافسة كانت جديرة بالمتابعة، وهى ما أعطت البطولة إثارة منذ بدايتها إلى نهايتها.

وأشار إلى أنه سعيد بالتفاعل الكبير لحفل نهائي البطولة ومشاركة نجوم العالم، مؤكدا أن بطولة الجونة الدولية للاسكواش ستظل علامة مميزة فى تاريخ بطولات الاسكواش العالمي.

وأكد منسى أن هذه النسخة من البطولة كانت مختلفة ومميزة من كل الوجوه بعدما حققت كل أهدافها وسط التحديات التي واجهتها، معربا عن فخره بالنجاح المستمر فى تنظيم بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

كما أكد أن التعاون والعمل الاحترافي بين كافة الجهات المعنية والقائمة على التنظيم هو السبب الرئيسي في نجاح البطولة على مدار سنواتها الـ10.. مشددا على أن بطولة الجونة الدولية للاسكواش واحدة من أكبر البطولات على مستوى العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط؛ التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين.

وأنهى حديثه مؤكدا أن البنية التحتية التي تتمتع بها مدينة الجونة من مرافق وتجهيزات كانت من أهم عوامل نجاح هذا الحدث وخروجه في أبهى صورة تناسب مكانة مصر عالميا إيمانا بكونه حدثا رياضيا وسياحيا مميزا على خريطة البطولات العالمية، وهو ما ساهم في تطور بطولة الجونة الدولية للاسكواش.