شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حافظ يقترب من قيادة الجبهة اليسرى للمنتخب أمام غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب كريم حافظ، لاعب فريق يني ملطية سبور التركي ومنتخب مصر، من قيادة الجبهة اليسرى بتشكيل الفراعنة أمام غينيا، بعد تأكد غياب أحمد فتوح الذى تعرض لحادث سير أثناء توجهه إلى معسكر المنتخب الحالى.

وضم إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، كريم حافظ لمعسكر المنتخب عقب غياب دام لمدة 3 سنوات، حيث كان آخر ظهور للاعب بقميص الفراعنة أمام النيجر بتصفيات كأس الأمم الأفريقية والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

من ناحية أخرى، أجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين جديدتين للحارس الدولى محمد الشناوي، وجاءت نتائجهما إيجابية أيضا، ليتم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال بحالة اللاعب، ولم يشارك الشناوي فى التدريبات.