شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ تجهيز شيكابالا لمواجهة الداخلية فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك مرحلة تجهيز الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها الثامنة مساء الاثنين 13 يونيو الجارى، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2022 باستاد القاهرة الدولى، وهى المباراة التى يخوضها الفارس الأبيض بدون اللاعبين الدوليين.

وشارك شيكابالا فى تدريبات فريق الأمل أمس، الجمعة، بعد شفائه من إصابة شد العضلة الخلفية، ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا لمواجهة الداخلية.

وقرر الجهاز الفني بقيادة جوسفالدو فيريرا الاكتفاء بأداء اللاعب هذه الفقرات التأهيلية أمس، وبعدها استكمل شيكابالا تدريباته داخل صالة الجمنازيوم بمقر النادي.

ويدرس فيريرا الدفع بعض لاعبي فريق الشباب فى مباراة الداخلية، ويرغب مدرب الزمالك فى استغلال مباريات الكأس فى أدوارها الأولى لتجهيز اللاعبين الشباب تحسباً للاستعانة بهم فى مباريات الدورى، نظراً لضغط المباريات الفترة المقبلة، وكذلك مشاركة الفريق فى مسابقتي كأس مصر الموسم الماضي والموسم الحالي بجانب الدورى فى وقت واحد.

ويرغب فيريرا، بالتنسيق مع أسامة نبيه المدرب العام بالفريق الأول والمشرف فنيا على فريق الأمل، فى الاستعانة بالمتميزين فى الشباب لتعويض العجز الذى يعاني منه الفريق بسبب المنع من القيد الموسم الحالي ورحيل بعض اللاعبين.

وواصل نادي الزمالك تصدره جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة.