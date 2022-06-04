شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد مباريات الفراعنة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الجديد إيهاب جلال مشواره فى تصفيات كاس أمم أفريقيا 2023 بمواجهة غينيا مساء غد الأحد فى الجولة الأولى من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر وغينيا في التاسعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت.

واختار إيهاب جلال قائمة تضم كلا من: محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد صبحي - محمود جاد - ياسر إبراهيم - أيمن اشرف - محمد عبدالمنعم - عمر جابر - عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد النني - مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد مجي أفشة - محمد صلاح - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد.

جدول مواعيد مباريات الفراعنة في تصفيات كأس الأمم الافريقية 2023

الجولة الأولى

مصر – غينيا ..5 يونيو

الجولة الثانية

إثيويبا- مصر..9 يونيو

الجولة الثالثة

مصر – مالاوى ..19 سبتمبر

الجولة الرابعة

مالاوى- مصر ..27 سبتمبر

الجولة الخامسة

غينيا- مصر ..20 مارس

الجولة السادسة

مصر – إثيوبيا..28 مارس