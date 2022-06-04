شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الداخلية ودياً الأربعاء استعداداً لذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو الإسماعيلى مع نظرائهم فى نادى الداخلية على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين الأربعاء المقبل فى إطار استعدادات الفريقين للمنافسات المقبلة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

فى سياق آخر، استعجل مسئولو النادى الاسماعيلى اتحاد الكرة للرد على الخطاب الذى أرسلوه للاستفسار عن مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والتى بلغ الدراويش الدور نصف النهائى فيها، للاستقرار عن جدول المباريات الودية وفترة الإعداد التى يخوضها الفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية.

وتمكن فريق الإسماعيلي من بلوغ نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية من البطولة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.