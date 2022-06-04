شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير السنغالى أليو بادجى مع الأهلى بعد نهاية الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رهن مسئولو النادى الأهلى حسم ملف عودة السنغالى أليو بادجى لصفوف الفريق الأحمر بداية من الموسم الجديد بحسم ملف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، ولن يحسم مسئولو القلعة الحمراء مصير المهاجم السنغالى سوى بعد الاستقرار على بقاء موسيمانى أو رحيله، فى ظل رفض المدرب عودة اللاعب، وبالتالى فى حال اتفاق مسئولى الأهلى على استمرار موسيمانى فى القلعة الحمراء ستتجه النية لتسويق بادجى وإعارته أو بيعه بشكل نهائى، أما فى حال رحيل موسيمانى سيعود بادجى للقلعة الحمراء للقناعة الفنية بقدراته من جانب لجنة التخطيط بالنادى.

ويلعب السنغالى أليو بادجى هذه الموسم مع نادى إميان الفرنسي معارا من النادى الأهلى لمدة موسم، ويتضمن عقده بنداً بأحقية شراء النادى الفرنسي اللاعب حال دفع مليون و800 ألف دولار دون الرجوع للأهلى.

ويتفوق السنغالى أليو بادجى هذا الموسم على كل مهاجمى النادى الأهلى، خاصة بعدما استعاد الكثير من مستواه وقدم مستويات مميزة رفقة إميان الفرنسي

ونجح أليو بادجى في التألق داخل صفوف إميان بالموسم الحالى، حيث سجل 14 هدفا وساهم فى 3 أهداف أخرى خلال مشاركته في 31 مباراة بقميص الفريق الفرنسى فى الموسم الحالي بجميع المسابقات.

وقالت صحيفة " le11hdf " الفرنسية إن إدارة نادى إميان لديها فكر جديد فى الموسم الجديد من أجل استعادة الفريق الذى احتل المركز الـ14 فى جدول ترتيب الدوري الفرنسى للدرجة الثانية، عن طريق الاستغناء عن كل من قادر بامبا وأرنود لوسامبا وفورموز ميندى وأليو باجى، ورفضت الإدارة دفع مليون و800 ألف دولار من أجل الاحتفاظ بالمهاجم السنغالى وتتجه إلى عدم تفعيل البند.