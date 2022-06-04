شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى كأس مصر أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الكروى للزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادى بميت عقبة استعداداً لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجارى فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وواصل نادي الزمالك تصدره جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والداخلية فى كأس مصر

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الداخلية فى الثامنة مساء الاثنين 13 يونيو الجارى، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2022 باستاد القاهرة الدولى، وهى المباراة التى يخوضها الفارس الأبيض بدون اللاعبين الدوليين.

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وأعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفريق المختارة لمعسكر المنتخب المقرر له فى الفترة من 30 مايو الجاري حتى 14 يونيو المقبل، فى إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وضم إيهاب جلال من الزمالك كلا من محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش وإمام عاشور وأحمد السيد زيزو.

جدول ترتيب الدوري المصري

الزمالك - 44 نقطة

بيراميدز - 43 نقطة

الأهلي - 37 نقطة

فيوتشر - 36 نقطة

سموحة - 35 نقطة

القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.