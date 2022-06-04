شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلى مع إنبى لضم جون إيبوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الأهلى أن ناديه سوف يجهز عرضاً مميزاً يتضمن صفقات تبادلية ومبلغاً مالياً لإقناع إنبى بالموافقة على رحيل هدافه جون إيبوكا للقلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "إيبوكا على رأس المطلوبين فى الأهلى، ولكن لم يتم حسم ملف الصفقات الجديدة بشكل نهائى حتى الآن، وفى حال الاستقرار على ضم اللاعب سيتم تقديم عرض مالى مميز وصفقات تبادلية من اللاعبين الشباب أو حتى الراحلين عن الأهلى لإقناع مسئولى الفريق البترولى فى التفريط فى خدمات المهاجم الواعد".

وترفض لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي التسرّع فى ضم جون إيبوكا رغم أن اللاعب تألق بشدة مع ناديه البترولي هذا الموسم وتم ترشيحه بالفعل للقلعة الحمراء.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويُعد إيبوكا أحد اللاعبين المُرشحين للقلعة الحمراء.

ورغم قدرات إيبوكا التهديفية العالية إلا أن إدارة الأهلي ترغب فى التمهّل قبل ضم اللاعب وتنوى الانتظار لنهاية الموسم الجارى، حتى يتم تقيم اللاعب بشكل كامل وسليم، منعاً لتكرار صفقة الكونغولي والتر بواليا الذى تعاقد معه الأهلي من الجونة ولم يثبت نفسه ليرحل سريعاً من النادى.

ويرغب مسئولو الأهلي فى التمهّل بشأن صفقة مهاجم إنبي، وكذلك لحين حسم مصير أكثر من لاعب أجنبي آخر مُرشح للأهلي.

ويعد إيبوكا صاحب الـ 25 عاماً من أبرز الأجانب في الدوري المصري، ولعب النيجيري جون إيبوكا فى الموسم الحالي 21 مواجهة مع إنبي، وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصنع 2 آخرين ليدخل المنافسة علي لقب هداف الدوري بعد ملاحقته لمتصدر قائمة الهدافين أحمد سيد زيزو نجم الزمالك والذي أحرز حتي الآن 11 هدفا.