شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. محمود بكر يقود الفراعنة للثأر من أوغندا بعد موقعة الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب منتخب مصر على نظيره الأوغندى بهدف دون رد سجله محمود بكر فى مثل هذا اليوم 4 يونيو 1967، لينجح الفراعنة فى رد اعتبارهم بعد الخسارة بخماسية من نفس المنتخب فى كمبالا سيتى قبل عامين من ذلك التاريخ.

دخل منتخب مصر مباراة أوغندا بتشكيل يخلو من لاعبى الأهلى، كالتالى: أحمد بهاء (الترسانة)، حودة (الإسماعيلى)، محمود بكر (الأوليمبى)، ميمى درويش (الإسماعيلى)، البورى (الأوليمبى)، أحمد رفعت (الزمالك)، محمد أبوالعز (الترسانة)، حسن الشاذلى (الترسانة)، مصطفى رياض (الترسانة)، على أبوجريشة (الإسماعيلى)ـ طه بصرى (الزمالك).

ضم التشكيل "4" من الترسانة، "3" من الإسماعيلى"، "2" من الزمالك، ومثلهم من الأوليمبى.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.