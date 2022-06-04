شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم بديل حجازى فى تشكيل المنتخب أمام غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، على مشاركة المدافع ياسر إبراهيم بالتشكيل الأساسى للفراعنة أمام غينيا، لتعويض غياب أحمد حجازى الذى يخضع للتأهيل فى إسبانيا حاليا.

وظهر ياسر إبراهيم بشكل قوى خلال مباريات فريق الأهلى ومنتخب مصر الماضية، وعلى إثرها استقر الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على إشراكه بالتشكيل الأساسى أمام غينيا.

وفى السياق ذاته، أجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين جديدتين لمحمد الشناوى حارس الفراعنة، وجاءت نتائجهما إيجابية، ليتم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال بحالة اللاعب، ولم يشارك الشناوي فى التدريبات الأخيرة.