شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم بديل حجازى فى تشكيل المنتخب أمام غينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، على مشاركة المدافع ياسر إبراهيم بالتشكيل الأساسى للفراعنة أمام غينيا، لتعويض غياب أحمد حجازى الذى يخضع للتأهيل فى إسبانيا حاليا.
وظهر ياسر إبراهيم بشكل قوى خلال مباريات فريق الأهلى ومنتخب مصر الماضية، وعلى إثرها استقر الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على إشراكه بالتشكيل الأساسى أمام غينيا.
وفى السياق ذاته، أجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين جديدتين لمحمد الشناوى حارس الفراعنة، وجاءت نتائجهما إيجابية، ليتم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال بحالة اللاعب، ولم يشارك الشناوي فى التدريبات الأخيرة.
ويواجه منتخب مصر ، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، منتخبى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و 9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.
وتأكد ارتداء منتخب مصر القميص العادى له فى مباراتى غينيا واثيوبيا على أن يتم الكشف عن القميص الجديد فور وصوله من الشركة الراعية للملابس، وهو ما لم يتحدد حتى الآن.
وضمت القائمة التى أعلنها إيهاب جلال كلا من: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.