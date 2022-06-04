شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشتعل صراع صفقات الأهلى والزمالك بعد تعاقد الأبيض مع رباعى طائرة الأحمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء تعاقد نادى الزمالك مع رباعي الكرة الطائرة "فريدة العسقلاني، ومايا ممدوح، ودانا شوقي، ومريم متولي" بعد انتهاء عقودهن مع النادي الأهلي ليفتح باب التساؤلات حول قيام القلعة الحمراء بإنهاء فترة الهدنة فى ملف الصفقات التى شهدها الوسط الكروى فى المواسم الأخيرة بين الغريمين التقليدين فى مصر الأحمر والأبيض.

ويُعد الرباعي إضافة قوية للكرة الطائرة بنادى الزمالك، خاصة أنهن من القوام الأساسي للنادي الأهلي، ورفض الرباعي تجديد عقودهن مع فريق طائرة النادي الأهلي بسبب المقابل المادي الضعيف الذى عرضه مجلس إدارة القلعة الحمراء.

ويحتاج الأهلى لصفقات مميزة، سواء على صعيد ألعاب الصالات أو حتى فريق الكرة، وبدأ مسئولو القلعة الحمراء خطة إعادة ترتيب البيت الأحمر بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا والتفريط فى زعامة القارة، التى ظل يعتليها لمدة 18 شهراً على التوالى، ويولى مسئولو القلعة الحمراء اهتماماً خاصاً بملف الصفقات الصيفية المنتظر عقدها فى الميركاتو المقبل، حيث تم الاتفاق على إعادة هيكلة الفريق بالاستغناء عن العناصر غير الفعالة فى صفوف الفريق والتعاقد مع صفقات قوية تعيد رونق المارد الأحمر من جديد.

خطة الاهلى لاستعادة عرش أفريقيا تتلخص فى عدة محاور، على رأسها تقييم كل عناصر الفريق الأول، سواء لاعبين أو جهاز فنى أو إداريين، مع اتخاذ قرارات نهائية بالإطاحة بالعناصر غير المؤثرة والتعاقد مع أقوى العناصر المطروحة على الساحة ضمن خطة هيكلة فريق الكرة.

وينتهى تعاقد المغربى أشرف بن شرقى نجم الزمالك مع ناديه بنهاية الموسم الجارى ولم تفلح محاولات تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء بينما يملك أحمد سيد زيزو نجم الزمالك بنداً فى عقده يتيح له الرحيل عن النادى شريطة دفع 20 مليون جنيه بعد انتهاء الموسم الأول من عقده رغم تمديده.

مجلس الأهلى استقر على تكليف شركة الكرة بإعداد ميزانية لصفقات الصيف، مع منح أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات الضوء الأخضر لحسم الصفقات الصيفية المنتظر الاتفاق عليها، مع تسويق النجوم المنتظر الاستغناء عن جهودهم، سواء على سبيل البيع أو الإعارة، بجانب تقييم الجهاز الفنى بالكامل وإعداد تصور لخطة المرحلة المقبلة سواء باستمرار الجهاز الحالى أو تغييره والتعاقد مع جهاز جديد يحقق طموحات عشاق الفانلة الحمراء.

وفرط فريق الأهلي في لقب دوري أبطال أفريقيا الذى حققه الموسمين الأخيرين، بعد الهزيمة من الوداد المغربي بثنائية دون رد فى اللقاء الذى أقيم على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.